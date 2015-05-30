Боруссия - Вольфсбург

получается, Дортмунд в любом случае в ЛЕ на будущий год?
|33 тур
|16 мая, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|16 тур
|17 декабря, среда
|22:00
|Боруссия
|2:2
|Вольфсбург
|33 тур
|16 мая, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|16 тур
|17 декабря, среда
|22:00
|Боруссия
|2:2
|Вольфсбург
|1/2 финала
|15 апреля, вторник
|22:30
|Боруссия
|2:0
|Вольфсбург
|29 тур
|5 апреля, суббота
|20:30
|Боруссия
|2:1
|Вольфсбург
|12 тур
|9 ноября, суббота
|18:30
|Вольфсбург
|2:1
|Боруссия
|33 тур
|11 мая, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|3:3
|Боруссия
|16 тур
|8 декабря, суббота
|18:30
|Боруссия
|2:3
|Вольфсбург
|29 тур
|7 апреля, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия
|12 тур
|5 ноября, суббота
|18:30
|Боруссия
|5:1
|Вольфсбург
|20 тур
|29 января, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|0:3
|Боруссия
|3 тур
|11 сентября, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:0
|Вольфсбург
|33 тур
|1 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Вольфсбург
|16 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:30
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия
|32 тур
|12 мая, вторник
|22:00
|Вольфсбург
|3:0
|Боруссия
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|19:00
|Боруссия
|0:0
|Вольфсбург
|34 тур
|17 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:4
|Вольфсбург
|17 тур
|15 декабря, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|4:0
|Боруссия
получается, Дортмунд в любом случае в ЛЕ на будущий год?
Никто сегодня из лидеров не стал брать на себя игру, печально. Дурм молодец, хорошо играет, сегодня у Дортмунда только через правый фланг игра и шла. Ройс сегодня был совсем нулевым. Хорошо что Кастро купили, нужный человек в центре поля.
уже не спасти матч Волки молодцы, жалко Боруссию.
ДИНАМО КИЕВ!!! ЧЕМПИОНЫ!!!
[q]38' Вольфсбург (Вольфсбург) - 1:3 Бас Дост (12)[/q]Ну теперь точно всё
[q]33' Вольфсбург (Вольфсбург) - 1:2 Кевин Де Брюйне (14) (Даниэл Калиджиури (7))[/q]Ну Лангераааааааааак
Блииииииииииииннннннн 1-2))))))))))))))))
Если Ройс и в этой игре не будет решать, надо будет продавать его.