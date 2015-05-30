Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Боруссия - Вольфсбург

30.05.2015, Суббота, 21:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Германия. Кубок, Финал Боруссия - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
16 тур
17 декабря, среда 22:00 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
15 апреля, вторник 22:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
5 апреля, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Вольфсбург
12 тур
9 ноября, суббота 18:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:3 Боруссия
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Боруссия 5:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Вольфсбург 0:3 Боруссия
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
12 мая, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Боруссия 0:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
34 тур
17 мая, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Вольфсбург
17 тур
15 декабря, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Боруссия
...
  • ...
    Рейтинг: +126

    vrossiinetfutbola 30 мая 2015, 23:11

    получается, Дортмунд в любом случае в ЛЕ на будущий год?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +57

    hejabvb 30 мая 2015, 22:55

    Никто сегодня из лидеров не стал брать на себя игру, печально. Дурм молодец, хорошо играет, сегодня у Дортмунда только через правый фланг игра и шла. Ройс сегодня был совсем нулевым. Хорошо что Кастро купили, нужный человек в центре поля.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +76

    Шмавон 30 мая 2015, 22:17

    уже не спасти матч Волки молодцы, жалко Боруссию.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23

    Трувор 30 мая 2015, 22:14

    ДИНАМО КИЕВ!!! ЧЕМПИОНЫ!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +225

    dovakin 30 мая 2015, 21:40

    Аааа! Только читал статью про перспективного Де Брюйне и на те.. гол забил!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера 30 мая 2015, 21:39

    [q]38' Вольфсбург (Вольфсбург) - 1:3 Бас Дост (12)[/q]Ну теперь точно всё

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера 30 мая 2015, 21:36

    [q]33' Вольфсбург (Вольфсбург) - 1:2 Кевин Де Брюйне (14) (Даниэл Калиджиури (7))[/q]Ну Лангераааааааааак

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3410

    mdu86 30 мая 2015, 21:35

    Вратарский гол!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера 30 мая 2015, 21:35

    Блииииииииииииннннннн 1-2))))))))))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +57

    hejabvb 30 мая 2015, 21:33

    Если Ройс и в этой игре не будет решать, надо будет продавать его.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 