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Фламенго - Шапекоэнсе

07.06.2015, Воскресенье, 00:30 мск Рио-де-Жанейро, стадион Маракана Бразилия. Серия А, 6 тур Фламенго - Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А 2014
32 тур
3 ноября, понедельник 00:30 Фламенго 3:0 Шапекоэнсе
13 тур
3 августа, воскресенье 23:00 Шапекоэнсе 1:0 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Коринтианс 38 24 9 5 71:31 +40 81
2. Атлетико Минейро 38 21 6 11 65:47 +18 69
3. Гремио 38 20 8 10 52:32 +20 68
4. Сан-Паулу 38 18 8 12 53:47 +6 62
5. Интернасьонал 38 17 9 12 39:38 +1 60
6. Спорт Ресифи 38 15 14 9 53:38 +15 59
7. Сантос 38 16 10 12 59:41 +18 58
8. Крузейро 38 15 10 13 44:35 +9 55
9. Палмейрас 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Понте-Прета 38 13 12 13 41:40 +1 51
11. Атлетико Пар 38 14 9 15 43:48 -5 51
12. Фламенго 38 15 4 19 45:53 -8 49
13. Флуминенсе 38 14 5 19 40:49 -9 47
14. Шапекоэнсе 38 12 11 15 34:44 -10 47
15. Коритиба 38 11 11 16 31:42 -11 44
16. Фигейренсе 38 11 10 17 36:50 -14 43
17. Аваи 38 11 9 18 38:60 -22 42
18. Васко да Гама 38 10 11 17 28:54 -26 41
19. Гойас 38 10 8 20 39:49 -10 38
20. Жоинвили 38 7 10 21 26:48 -22 31
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