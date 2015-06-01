Фламенго - Флуминенсе

|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|1:1
|Флуминенсе
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|2:0
|Фламенго
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|1:1
|Флуминенсе
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|2:0
|Фламенго
|32 тур
|4 ноября, понедельник
|01:30
|Фламенго
|1:0
|Флуминенсе
|13 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|Флуминенсе
|2:3
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Коринтианс
|38
|24
|9
|5
|71:31
|+40
|81
|2.
|Атлетико Минейро
|38
|21
|6
|11
|65:47
|+18
|69
|3.
|Гремио
|38
|20
|8
|10
|52:32
|+20
|68
|4.
|Сан-Паулу
|38
|18
|8
|12
|53:47
|+6
|62
|5.
|Интернасьонал
|38
|17
|9
|12
|39:38
|+1
|60
|6.
|Спорт Ресифи
|38
|15
|14
|9
|53:38
|+15
|59
|7.
|Сантос
|38
|16
|10
|12
|59:41
|+18
|58
|8.
|Крузейро
|38
|15
|10
|13
|44:35
|+9
|55
|9.
|Палмейрас
|38
|15
|8
|15
|60:51
|+9
|53
|10.
|Понте-Прета
|38
|13
|12
|13
|41:40
|+1
|51
|11.
|Атлетико Пар
|38
|14
|9
|15
|43:48
|-5
|51
|12.
|Фламенго
|38
|15
|4
|19
|45:53
|-8
|49
|13.
|Флуминенсе
|38
|14
|5
|19
|40:49
|-9
|47
|14.
|Шапекоэнсе
|38
|12
|11
|15
|34:44
|-10
|47
|15.
|Коритиба
|38
|11
|11
|16
|31:42
|-11
|44
|16.
|Фигейренсе
|38
|11
|10
|17
|36:50
|-14
|43
|17.
|Аваи
|38
|11
|9
|18
|38:60
|-22
|42
|18.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|28:54
|-26
|41
|19.
|Гойас
|38
|10
|8
|20
|39:49
|-10
|38
|20.
|Жоинвили
|38
|7
|10
|21
|26:48
|-22
|31