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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Барселона - Бавария

06.05.2015, Среда, 21:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:30 (прямая) Лига чемпионов, 1/2 финала , первый матч Барселона - Бавария
Товарищеские матчи 2013

24 июля, среда 20:30 Бавария 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 1 мая, среда 22:45 Барселона 0:3 Бавария
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 апреля, вторник 22:45 Бавария 4:0 Барселона
Audi Cup 2011
Финал,
27 июля, среда 22:45 Бавария 0:2 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Бавария 1:1 Барселона
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Барселона 4:0 Бавария
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 5 0 1 15:5 +10 15
2. ПСЖ 6 4 1 1 10:7 +3 13
3. Аякс 6 1 2 3 8:10 -2 5
4. АПОЭЛ 6 0 1 5 1:12 -11 1
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