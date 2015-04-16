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США - Мексика

16.04.2015, Четверг, 03:30 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2014

3 апреля, четверг 05:00 США 2:2 Мексика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 8 тур
11 сентября, среда 04:06 США 2:0 Мексика
Финальный раунд, 3 тур
27 марта, среда 06:30 Мексика 0:0 США
Товарищеские матчи. Сборные 2012

16 августа, четверг 04:00 Мексика 0:1 США
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