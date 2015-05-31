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Краснодар-2 - Анжи-2

31.05.2015, Воскресенье, 17:45 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 31 тур Краснодар-2 - Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа B
27 тур
3 мая, воскресенье 15:00 Анжи-2 4:2 Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:00 Анжи-2 2:2 Краснодар-2
15 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Краснодар-2 2:0 Анжи-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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