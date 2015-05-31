Алания - Астрахань

|27 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Астрахань
|3:0
|Алания
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|15:00
|Астрахань
|3:0
|Алания
|10 тур
|1 октября, среда
|16:00
|Алания
|1:2
|Астрахань
|33 тур
|31 мая, суббота
|18:00
|Астрахань
|2:1
|Алания
|17 тур
|10 октября, четверг
|14:00
|Алания
|1:1
|Астрахань
|28 тур
|6 мая, понедельник
|17:00
|Алания
|2:3
|Астрахань
|12 тур
|19 сентября, среда
|17:30
|Астрахань
|1:1
|Алания
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Анжи-2
|10
|6
|1
|3
|20:15
|+5
|19
|2.
|Алания
|10
|6
|0
|4
|15:11
|+4
|18
|3.
|Астрахань
|10
|5
|1
|4
|23:15
|+8
|16
|4.
|Краснодар-2
|10
|5
|1
|4
|19:17
|+2
|16
|5.
|Терек-2
|10
|2
|5
|3
|10:15
|-5
|11
|6.
|ФК Сочи-2013
|10
|1
|2
|7
|10:24
|-14
|5