МИТОС - Черноморец

|28 тур
|4 мая, понедельник
|16:00
|Черноморец
|3:2
|МИТОС
|28 тур
|4 мая, понедельник
|16:00
|Черноморец
|3:2
|МИТОС
|30 тур
|13 мая, вторник
|18:00
|Черноморец
|1:1
|МИТОС
|14 тур
|24 сентября, вторник
|16:00
|МИТОС
|0:1
|Черноморец
|21 тур
|7 ноября, среда
|18:00
|Черноморец
|3:2
|МИТОС
|5 тур
|9 августа, четверг
|18:30
|МИТОС
|0:2
|Черноморец
|28 тур
|30 сентября, четверг
|18:00
|Черноморец
|3:0
|МИТОС
|12 тур
|21 июня, понедельник
|18:30
|МИТОС
|1:3
|Черноморец
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Армавир
|22
|14
|3
|5
|37:23
|+14
|45
|2.
|Витязь
|22
|14
|1
|7
|37:25
|+12
|43
|3.
|Черноморец Нв
|22
|12
|7
|3
|45:21
|+24
|43
|4.
|Афипс
|22
|12
|5
|5
|32:18
|+14
|41
|5.
|22
|10
|6
|6
|26:21
|+5
|36
|6.
|МИТОС
|22
|9
|3
|10
|24:27
|-3
|30
|7.
|Машук-КМВ
|22
|7
|7
|8
|23:27
|-4
|28
|8.
|Спартак Нч
|22
|7
|5
|10
|26:27
|-1
|26
|9.
|22
|5
|6
|11
|14:30
|-16
|21
|10.
|Дружба
|22
|5
|4
|13
|20:29
|-9
|19
|11.
|Биолог-Новокубанск
|22
|5
|3
|14
|19:32
|-13
|18
|12.
|Ангушт
|22
|4
|6
|12
|17:40
|-23
|18
|* - Спартак-Нальчик: начислено 13
Машук-КМВ: начислено 15
Черноморец: начислено 21
Дружба: начислено 7
Армавир: начислено 17
Ангушт: начислено 12
МИТОС: начислено 18
Биолог-Новокубанск: начислено 6
Витязь: начислено 18
Афипс: начислено 17