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Астрахань - Анжи-2

18.05.2015, Понедельник, 17:00 мск Астрахань, стадион Муниципальный Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 29 тур Астрахань - Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа B
25 тур
21 апреля, вторник 15:00 Анжи-2 3:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
19 тур
24 ноября, понедельник 13:00 Анжи-2 2:1 Астрахань
9 тур
25 сентября, четверг 15:00 Астрахань 3:0 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
24 тур
10 апреля, четверг 15:00 Анжи-2 4:1 Астрахань
8 тур
22 августа, четверг 18:00 Астрахань 2:0 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 18:00 Астрахань 2:0 Анжи-2
13 тур
3 октября, среда 15:00 Анжи-2 2:1 Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
23 тур
9 октября, воскресенье 15:00 Астрахань 1:1 Анжи-2
7 тур
5 июня, воскресенье 17:00 Анжи-2 5:2 Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
21 тур
19 августа, четверг 17:00 Анжи-2 0:1 Астрахань
5 тур
6 мая, четверг 00:00 Астрахань 3:1 Анжи-2
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Астрахань 1:1
(4:3)п		 Анжи-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
20 тур
30 июля, четверг 00:00 Анжи-2 2:1 Астрахань
2 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Астрахань 3:1 Анжи-2
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
4 мая, понедельник 00:00 Анжи-2 2:1 Астрахань
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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