Астрахань - Анжи-2

|25 тур
|21 апреля, вторник
|15:00
|Анжи-2
|3:1
|Астрахань
|19 тур
|24 ноября, понедельник
|13:00
|Анжи-2
|2:1
|Астрахань
|9 тур
|25 сентября, четверг
|15:00
|Астрахань
|3:0
|Анжи-2
|24 тур
|10 апреля, четверг
|15:00
|Анжи-2
|4:1
|Астрахань
|8 тур
|22 августа, четверг
|18:00
|Астрахань
|2:0
|Анжи-2
|29 тур
|11 мая, суббота
|18:00
|Астрахань
|2:0
|Анжи-2
|13 тур
|3 октября, среда
|15:00
|Анжи-2
|2:1
|Астрахань
|23 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Астрахань
|1:1
|Анжи-2
|7 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Анжи-2
|5:2
|Астрахань
|21 тур
|19 августа, четверг
|17:00
|Анжи-2
|0:1
|Астрахань
|5 тур
|6 мая, четверг
|00:00
|Астрахань
|3:1
|Анжи-2
|20 тур
|30 июля, четверг
|00:00
|Анжи-2
|2:1
|Астрахань
|2 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:00
|Астрахань
|3:1
|Анжи-2
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Анжи-2
|10
|6
|1
|3
|20:15
|+5
|19
|2.
|Алания
|10
|6
|0
|4
|15:11
|+4
|18
|3.
|Астрахань
|10
|5
|1
|4
|23:15
|+8
|16
|4.
|Краснодар-2
|10
|5
|1
|4
|19:17
|+2
|16
|5.
|Терек-2
|10
|2
|5
|3
|10:15
|-5
|11
|6.
|ФК Сочи-2013
|10
|1
|2
|7
|10:24
|-14
|5