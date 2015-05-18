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ФК Сочи-2013 - Краснодар-2

18.05.2015, Понедельник, 15:00 мск Сочи, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 29 тур ФК Сочи-2013 - Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа B
25 тур
21 апреля, вторник 17:00 Краснодар-2 2:3 ФК Сочи-2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
16 тур
6 ноября, четверг 14:00 ФК Сочи-2013 2:0 Краснодар-2
6 тур
7 сентября, воскресенье 17:00 Краснодар-2 3:1 ФК Сочи-2013
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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