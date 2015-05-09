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Машук-КМВ - Армавир

09.05.2015, Суббота, 17:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 29 тур Машук-КМВ - Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
24 тур
13 апреля, понедельник 16:30 Армавир 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
30 тур
13 мая, вторник 17:00 Армавир 1:2 Машук-КМВ
14 тур
24 сентября, вторник 17:00 Машук-КМВ 2:4 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
27 тур
1 мая, среда 17:00 Армавир 1:0 Машук-КМВ
11 тур
14 сентября, пятница 17:30 Машук-КМВ 0:1 Армавир
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
33 тур
25 мая, пятница 17:00 Машук-КМВ 1:1 Армавир
17 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Армавир 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
18 тур
2 августа, понедельник 19:00 Армавир 1:0 Машук-КМВ
2 тур
17 апреля, суббота 00:00 Машук-КМВ 0:1 Армавир
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
26 тур
4 сентября, пятница 00:00 Машук-КМВ 0:4 Армавир
8 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Армавир 2:1 Машук-КМВ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 22 14 3 5 37:23 +14 45
2. Витязь 22 14 1 7 37:25 +12 43
3. Черноморец Нв 22 12 7 3 45:21 +24 43
4. Афипс 22 12 5 5 32:18 +14 41
5. 22 10 6 6 26:21 +5 36
6. МИТОС 22 9 3 10 24:27 -3 30
7. Машук-КМВ 22 7 7 8 23:27 -4 28
8. Спартак Нч 22 7 5 10 26:27 -1 26
9. 22 5 6 11 14:30 -16 21
10. Дружба 22 5 4 13 20:29 -9 19
11. Биолог-Новокубанск 22 5 3 14 19:32 -13 18
12. Ангушт 22 4 6 12 17:40 -23 18
* - Спартак-Нальчик: начислено 13
Машук-КМВ: начислено 15
Черноморец: начислено 21
Дружба: начислено 7
Армавир: начислено 17
Ангушт: начислено 12
МИТОС: начислено 18
Биолог-Новокубанск: начислено 6
Витязь: начислено 18
Афипс: начислено 17
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