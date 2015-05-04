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Афипс - Машук-КМВ

04.05.2015, Понедельник, 16:00 мск Афипский, стадион Андрей-Арена Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 28 тур Афипс - Машук-КМВ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 22 14 3 5 37:23 +14 45
2. Витязь 22 14 1 7 37:25 +12 43
3. Черноморец Нв 22 12 7 3 45:21 +24 43
4. Афипс 22 12 5 5 32:18 +14 41
5. 22 10 6 6 26:21 +5 36
6. МИТОС 22 9 3 10 24:27 -3 30
7. Машук-КМВ 22 7 7 8 23:27 -4 28
8. Спартак Нч 22 7 5 10 26:27 -1 26
9. 22 5 6 11 14:30 -16 21
10. Дружба 22 5 4 13 20:29 -9 19
11. Биолог-Новокубанск 22 5 3 14 19:32 -13 18
12. Ангушт 22 4 6 12 17:40 -23 18
* - Спартак-Нальчик: начислено 13
Машук-КМВ: начислено 15
Черноморец: начислено 21
Дружба: начислено 7
Армавир: начислено 17
Ангушт: начислено 12
МИТОС: начислено 18
Биолог-Новокубанск: начислено 6
Витязь: начислено 18
Афипс: начислено 17
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