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Динамо - Олимпик

20.05.2015, Среда, 19:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Динамо - Олимпик
Первый матч: 0 - 0
Украина. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 29 апреля, среда 20:00 Олимпик 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Олимпик 0:1 Динамо
3 тур
9 августа, суббота 20:30 Динамо 0:0 Олимпик
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