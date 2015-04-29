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Олимпик - Динамо

29.04.2015, Среда, 20:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Украина. Кубок, 1/2 финала , первый матч Олимпик - Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Олимпик 0:1 Динамо
3 тур
9 августа, суббота 20:30 Динамо 0:0 Олимпик
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