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Осер - ПСЖ

30.05.2015, Суббота, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Франция. Кубок, Финал Осер - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
32 тур
15 апреля, воскресенье 23:00 Осер 1:1 ПСЖ
16 тур
4 декабря, воскресенье 20:00 ПСЖ 3:2 Осер
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 23:00 Осер 1:0 ПСЖ
10 тур
24 октября, воскресенье 19:00 ПСЖ 2:3 Осер
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
4 апреля, воскресенье 23:00 Осер 1:1 ПСЖ
15 тур
28 ноября, суббота 21:00 ПСЖ 1:0 Осер
Франция. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
23 марта, вторник 22:45 Осер 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:2 Осер
18 тур
13 декабря, суббота 21:00 Осер 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 19:10 ПСЖ 3:1 Осер
17 тур
9 декабря, воскресенье 22:55 Осер 0:1 ПСЖ
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