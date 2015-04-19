Астон Вилла - Ливерпуль

|22 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:2
|Ливерпуль
|4 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|0:1
|Астон Вилла
|22 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:2
|Ливерпуль
|4 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|0:1
|Астон Вилла
|22 тур
|18 января, суббота
|21:30
|Ливерпуль
|2:2
|Астон Вилла
|2 тур
|24 августа, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|0:1
|Ливерпуль
|31 тур
|31 марта, воскресенье
|16:30
|Астон Вилла
|1:2
|Ливерпуль
|17 тур
|15 декабря, суббота
|19:00
|Ливерпуль
|1:3
|Астон Вилла
|32 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|1:1
|Астон Вилла
|16 тур
|18 декабря, воскресенье
|18:05
|Астон Вилла
|0:2
|Ливерпуль
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:0
|Ливерпуль
|16 тур
|6 декабря, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|3:0
|Астон Вилла
|20 тур
|29 декабря, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|0:1
|Ливерпуль
|3 тур
|24 августа, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|1:3
|Астон Вилла
|30 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|5:0
|Астон Вилла
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:0
|Ливерпуль
|23 тур
|21 января, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|2:2
|Астон Вилла
|1 тур
|11 августа, суббота
|20:15
|Астон Вилла
|1:2
|Ливерпуль