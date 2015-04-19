Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Астон Вилла - Ливерпуль

19.04.2015, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "Спорт 1" 16:55 (прямая) Англия. Кубок, 1/2 финала Астон Вилла - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 20:30 Ливерпуль 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 21:30 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
2 тур
24 августа, суббота 20:30 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
...
  • Читайте нас: 