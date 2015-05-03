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Астрахань - Алания

03.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Астрахань, стадион Муниципальный Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 27 тур Астрахань - Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
20 тур
22 марта, воскресенье 15:00 Астрахань 3:0 Алания
10 тур
1 октября, среда 16:00 Алания 1:2 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
33 тур
31 мая, суббота 18:00 Астрахань 2:1 Алания
17 тур
10 октября, четверг 14:00 Алания 1:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:00 Алания 2:3 Астрахань
12 тур
19 сентября, среда 17:30 Астрахань 1:1 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
32 тур
19 мая, суббота 18:00 Астрахань 3:0 Алания
16 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Алания 0:5 Астрахань
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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