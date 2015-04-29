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Ангушт - Дружба

29.04.2015, Среда, 15:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 27 тур Ангушт - Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
33 тур
31 мая, пятница 17:00 Ангушт 2:0 Дружба
17 тур
16 октября, вторник 16:00 Дружба 0:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
28 тур
25 апреля, среда 17:00 Дружба 0:3 Ангушт
12 тур
13 июля, среда 18:00 Ангушт 3:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
21 тур
19 августа, четверг 18:00 Ангушт 1:0 Дружба
5 тур
6 мая, четверг 00:00 Дружба 2:0 Ангушт
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
28 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 0:0 Ангушт
10 тур
27 мая, среда 17:00 Ангушт 1:0 Дружба
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 22 14 3 5 37:23 +14 45
2. Витязь 22 14 1 7 37:25 +12 43
3. Черноморец Нв 22 12 7 3 45:21 +24 43
4. Афипс 22 12 5 5 32:18 +14 41
5. 22 10 6 6 26:21 +5 36
6. МИТОС 22 9 3 10 24:27 -3 30
7. Машук-КМВ 22 7 7 8 23:27 -4 28
8. Спартак Нч 22 7 5 10 26:27 -1 26
9. 22 5 6 11 14:30 -16 21
10. Дружба 22 5 4 13 20:29 -9 19
11. Биолог-Новокубанск 22 5 3 14 19:32 -13 18
12. Ангушт 22 4 6 12 17:40 -23 18
* - Спартак-Нальчик: начислено 13
Машук-КМВ: начислено 15
Черноморец: начислено 21
Дружба: начислено 7
Армавир: начислено 17
Ангушт: начислено 12
МИТОС: начислено 18
Биолог-Новокубанск: начислено 6
Витязь: начислено 18
Афипс: начислено 17
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