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Алания - Анжи-2

27.04.2015, Понедельник, 17:00 мск Владикавказ, стадион Спартак (запасное поле) Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 26 тур Алания - Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
12 тур
13 октября, понедельник 16:00 Алания 0:2 Анжи-2
2 тур
12 августа, вторник 18:00 Анжи-2 2:1 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
21 тур
1 ноября, пятница 14:00 Алания 1:0 Анжи-2
5 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Анжи-2 3:0 Алания
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 17:00 Алания 0:2 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
30 тур
16 мая, четверг 16:00 Анжи-2 0:1 Алания
14 тур
30 сентября, воскресенье 14:00 Алания 0:0 Анжи-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
27 тур
18 апреля, среда 14:00 Алания 0:2 Анжи-2
11 тур
6 июля, среда 14:00 Анжи-2 3:0 Алания
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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