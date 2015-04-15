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Астрахань - Терек-2

15.04.2015, Среда, 16:00 мск Астрахань, стадион Муниципальный Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 24 тур Астрахань - Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
22 тур
3 апреля, пятница 16:00 Астрахань 1:1 Терек-2
1 тур
9 ноября, воскресенье 13:00 Терек-2 0:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Астрахань 2:0 Терек-2
9 тур
28 августа, среда 17:00 Терек-2 0:0 Астрахань
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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