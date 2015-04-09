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Терек-2 - Анжи-2

09.04.2015, Четверг, 15:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 23 тур Терек-2 - Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
14 тур
25 октября, суббота 15:00 Терек-2 1:1 Анжи-2
4 тур
26 августа, вторник 17:30 Анжи-2 0:0 Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
30 тур
13 мая, вторник 17:00 Терек-2 1:2 Анжи-2
14 тур
24 сентября, вторник 16:00 Анжи-2 1:0 Терек-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Анжи-2 10 6 1 3 20:15 +5 19
2. Алания 10 6 0 4 15:11 +4 18
3. Астрахань 10 5 1 4 23:15 +8 16
4. Краснодар-2 10 5 1 4 19:17 +2 16
5. Терек-2 10 2 5 3 10:15 -5 11
6. ФК Сочи-2013 10 1 2 7 10:24 -14 5
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