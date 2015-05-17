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Андерлехт - Стандард

17.05.2015, Воскресенье, 19:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Плей-офф, 8 тур Андерлехт - Стандард
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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