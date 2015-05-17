Андерлехт - Стандард

|2 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Стандард
|3:1
|Андерлехт
|23 тур
|25 января, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:0
|Андерлехт
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:2
|Стандард
|6 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:1
|Стандард
|1 тур
|30 марта, воскресенье
|20:00
|Стандард
|1:0
|Андерлехт
|20 тур
|22 декабря, воскресенье
|21:00
|Стандард
|1:1
|Андерлехт
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|1:1
|Стандард
|7 тур
|5 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:0
|Стандард
|2 тур
|6 апреля, суббота
|20:00
|Стандард
|0:0
|Андерлехт
|25 тур
|3 февраля, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:1
|Андерлехт
|Плей-офф, 10 тур
|13 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|3:0
|Стандард
|Плей-офф, 2 тур
|6 апреля, пятница
|22:30
|Стандард
|0:0
|Андерлехт
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:30
|Стандард
|1:2
|Андерлехт
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Стандард
|Плей-офф I, 1 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:3
|Стандард
|23 тур
|23 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Стандард
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Стандард
|5:1
|Андерлехт
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26