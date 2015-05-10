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Стандард - Кортрейк

10.05.2015, Воскресенье, 19:00 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Бельгия. Плей-офф, 7 тур Стандард - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
5 тур
28 апреля, вторник 21:30 Кортрейк 3:1 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Стандард 0:2 Кортрейк
2 тур
2 августа, суббота 20:00 Кортрейк 2:3 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
27 декабря, пятница 23:00 Кортрейк 1:5 Стандард
6 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
25 января, пятница 23:30 Стандард 2:0 Кортрейк
9 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 22:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 22:30 Кортрейк 1:1 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 21:00 Кортрейк 2:0 Стандард
4 тур
21 августа, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
20 тур
17 декабря, пятница 22:30 Кортрейк 2:1 Стандард
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Стандард 1:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
31 января, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Стандард
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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