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Андерлехт - Брюгге

10.05.2015, Воскресенье, 15:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Плей-офф, 7 тур Андерлехт - Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Брюгге
6 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
2 тур
6 апреля, воскресенье 22:00 Андерлехт 3:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
26 января, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
8 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
3 тур
14 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Андерлехт 6:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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