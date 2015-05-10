Андерлехт - Брюгге

|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|2 тур
|6 апреля, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|23 тур
|26 января, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:0
|Брюгге
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|4:0
|Андерлехт
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|28 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|6:1
|Брюгге
|Плей-офф, 8 тур
|6 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|Плей-офф, 5 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 2 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|3:0
|Андерлехт
|20 тур
|19 декабря, воскресенье
|15:00
|Брюгге
|0:2
|Андерлехт
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26