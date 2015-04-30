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Гент - Андерлехт

30.04.2015, Четверг, 21:30 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Плей-офф, 5 тур Гент - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
30 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:2 Гент
15 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Гент 0:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
19 тур
15 декабря, воскресенье 21:00 Гент 1:2 Андерлехт
3 тур
11 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 23:00 Гент 0:0 Андерлехт
13 тур
30 октября, вторник 23:00 Андерлехт 5:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 7 тур
2 мая, среда 22:00 Андерлехт 1:0 Гент
Плей-офф, 3 тур
11 апреля, среда 22:30 Гент 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
24 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:1 Гент
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Гент 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Гент
15 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Гент 1:2 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2010
Финал,
23 июля, пятница 23:45 Андерлехт 1:0 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
25 апреля, воскресенье 22:30 Андерлехт 4:2 Гент
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Гент 1:3 Андерлехт
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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