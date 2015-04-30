Гент - Андерлехт

|30 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:2
|Гент
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Гент
|0:2
|Андерлехт
|30 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:2
|Гент
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Гент
|0:2
|Андерлехт
|19 тур
|15 декабря, воскресенье
|21:00
|Гент
|1:2
|Андерлехт
|3 тур
|11 августа, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|4:1
|Гент
|30 тур
|16 марта, суббота
|23:00
|Гент
|0:0
|Андерлехт
|13 тур
|30 октября, вторник
|23:00
|Андерлехт
|5:0
|Гент
|Плей-офф, 7 тур
|2 мая, среда
|22:00
|Андерлехт
|1:0
|Гент
|Плей-офф, 3 тур
|11 апреля, среда
|22:30
|Гент
|1:4
|Андерлехт
|22 тур
|24 января, вторник
|23:00
|Андерлехт
|3:1
|Гент
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Гент
|0:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 4 тур
|20 апреля, среда
|22:30
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:2
|Гент
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|20:00
|Гент
|1:2
|Андерлехт
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26