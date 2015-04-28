Кортрейк - Стандард

|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|20:00
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|2 тур
|2 августа, суббота
|20:00
|Кортрейк
|2:3
|Стандард
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|20:00
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|2 тур
|2 августа, суббота
|20:00
|Кортрейк
|2:3
|Стандард
|21 тур
|27 декабря, пятница
|23:00
|Кортрейк
|1:5
|Стандард
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|24 тур
|25 января, пятница
|23:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|Плей-офф, 6 тур
|28 апреля, суббота
|22:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|Плей-офф, 4 тур
|15 апреля, воскресенье
|22:30
|Кортрейк
|1:1
|Стандард
|19 тур
|26 декабря, понедельник
|21:00
|Кортрейк
|2:0
|Стандард
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|22:30
|Стандард
|3:1
|Кортрейк
|20 тур
|17 декабря, пятница
|22:30
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|5 тур
|28 августа, суббота
|22:00
|Стандард
|1:0
|Кортрейк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26