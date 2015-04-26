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Гент - Брюгге

26.04.2015, Воскресенье, 19:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Плей-офф, 4 тур Гент - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
27 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Брюгге
12 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гент 1:3 Брюгге
5 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
27 января, воскресенье 17:30 Брюгге 0:0 Гент
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 20:00 Гент 2:1 Брюгге
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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