Кортрейк - Брюгге

|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|16:30
|Кортрейк
|2:0
|Брюгге
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|5:0
|Кортрейк
|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|16:30
|Кортрейк
|2:0
|Брюгге
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|5:0
|Кортрейк
|26 тур
|14 февраля, пятница
|23:30
|Брюгге
|3:1
|Кортрейк
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|4:1
|Брюгге
|22 тур
|26 декабря, среда
|21:00
|Брюгге
|0:0
|Кортрейк
|7 тур
|14 сентября, пятница
|22:30
|Кортрейк
|1:1
|Брюгге
|Плей-офф, 10 тур
|13 мая, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|3:2
|Кортрейк
|Плей-офф, 2 тур
|8 апреля, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|3:1
|Брюгге
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:00
|Брюгге
|2:1
|Кортрейк
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|2:1
|Брюгге
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26