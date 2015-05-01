Вестерло - Локерен

|2 тур
|11 апреля, суббота
|21:00
|Локерен
|1:1
|Вестерло
|16 тур
|22 ноября, суббота
|22:00
|Локерен
|0:0
|Вестерло
|1 тур
|26 июля, суббота
|22:00
|Вестерло
|1:0
|Локерен
|28 тур
|3 марта, суббота
|23:00
|Локерен
|4:0
|Вестерло
|13 тур
|5 ноября, суббота
|23:00
|Вестерло
|2:4
|Локерен
|21 тур
|16 февраля, среда
|22:30
|Вестерло
|1:2
|Локерен
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|22:30
|Локерен
|3:1
|Вестерло
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локерен
|6
|4
|1
|1
|19:9
|+10
|13
|2.
|Мускрон
|6
|3
|1
|2
|9:8
|+1
|10
|3.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6:12
|-6
|6
|4.
|Вестерло
|6
|1
|2
|3
|7:12
|-5
|5