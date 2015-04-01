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ХК СКА - ХК ЦСКА

01.04.2015, Среда, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Ледовый дворец Трансляция: Девятый бразильский канал Кубок Гагарина, 1/2 финала ХК СКА - ХК ЦСКА
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