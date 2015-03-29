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Мексика - Эквадор

29.03.2015, Воскресенье, 04:20 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

31 мая, суббота 23:59 Мексика 3:1 Эквадор
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