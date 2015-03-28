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Гана - Сенегал

28.03.2015, Суббота, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Гана - Сенегал
Кубок Африканских Наций 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
19 января, понедельник 19:00 Гана 1:2 Сенегал
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