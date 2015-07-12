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Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ

12.07.2015, Воскресенье, 19:30 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
1 тур
11 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
28 июня, суббота 17:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
18 апреля, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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