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Динамо - Гомель

05.07.2015, Воскресенье, 17:30 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 Гомель
27 тур
18 октября, суббота 19:30 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Гомель
5 тур
26 апреля, суббота 15:00 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Гомель 1:4 Динамо
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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