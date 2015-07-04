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Витебск - Минск

04.07.2015, Суббота, 19:30 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 13 тур Витебск - Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:0 Минск
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Витебск 1:0 Минск
6 тур
23 апреля, суббота 17:00 Минск 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Витебск 1:3 Минск
22 тур
22 августа, воскресенье 19:30 Минск 5:1 Витебск
11 тур
21 мая, пятница 15:00 Витебск 0:3 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Витебск 1:0 Минск
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Минск 0:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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