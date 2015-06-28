БАТЭ - Динамо-Брест

|16 тур
|5 июля, суббота
|21:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|0:4
|БАТЭ
|16 тур
|5 июля, суббота
|21:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|0:4
|БАТЭ
|16 тур
|6 июля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|0:0
|БАТЭ
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:2
|Динамо-Брест
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:1
|Динамо-Брест
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:1
|Динамо-Брест
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|0:2
|БАТЭ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|29 тур
|25 октября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|11 тур
|19 мая, среда
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|26
|20
|5
|1
|44:11
|+33
|65
|2.
|Динамо Мн
|26
|15
|8
|3
|36:13
|+23
|53
|3.
|Шахтер Сл
|26
|14
|7
|5
|47:27
|+20
|49
|4.
|Белшина
|26
|12
|7
|7
|39:19
|+20
|43
|5.
|Гранит
|26
|12
|6
|8
|30:32
|-2
|42
|6.
|Минск
|26
|12
|4
|10
|29:28
|+1
|40
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|26
|10
|6
|10
|31:29
|+2
|36
|8.
|Неман
|26
|8
|8
|10
|21:32
|-11
|32
|9.
|Нафтан
|26
|8
|6
|12
|34:35
|-1
|30
|10.
|Славия-Мозырь
|26
|7
|5
|14
|33:50
|-17
|26
|11.
|Слуцк
|26
|6
|7
|13
|26:30
|-4
|25
|12.
|Динамо-Брест
|26
|7
|3
|16
|23:42
|-19
|24
|13.
|Витебск
|26
|4
|9
|13
|21:47
|-26
|21
|14.
|Гомель
|26
|5
|3
|18
|22:41
|-19
|18