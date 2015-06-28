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БАТЭ - Динамо-Брест

28.06.2015, Воскресенье, 20:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 12 тур БАТЭ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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