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Славия-Мозырь - Динамо

22.06.2015, Понедельник, 19:00 мск Мозырь, стадион Юность Беларусь. Высшая лига, 11 тур Славия-Мозырь - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Славия-Мозырь 3:2 Динамо
9 тур
17 мая, пятница 19:30 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 15:30 Динамо 4:2 Славия-Мозырь
13 тур
11 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
2 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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