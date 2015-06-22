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Витебск - Шахтер

22.06.2015, Понедельник, 18:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 11 тур Витебск - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Витебск 1:1 Шахтер
14 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Витебск 0:2 Шахтер
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Витебск
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Витебск 1:3 Шахтер
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Витебск
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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