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Торпедо-БелАЗ - Минск

17.06.2015, Среда, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 10 тур Торпедо-БелАЗ - Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
9 тур
26 мая, понедельник 19:00 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
1 тур
30 марта, суббота 16:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
16 тур
27 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Минск
4 тур
15 апреля, пятница 18:30 Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
16 тур
23 июня, среда 20:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Минск
5 тур
24 апреля, суббота 17:00 Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:4 Торпедо-БелАЗ
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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