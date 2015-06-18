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БАТЭ - Витебск

18.06.2015, Четверг, 20:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 10 тур БАТЭ - Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
27 октября, четверг 19:00 БАТЭ 2:2 Витебск
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 БАТЭ
8 тур
7 мая, суббота 17:00 БАТЭ 4:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 21:30 Витебск 1:6 БАТЭ
18 тур
3 июля, суббота 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
24 сентября, четверг 20:00 БАТЭ 3:1 Витебск
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Витебск 0:2 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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