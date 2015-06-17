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Гомель - Динамо-Брест

17.06.2015, Среда, 18:30 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 10 тур Гомель - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Гомель 6:3 Динамо-Брест
2 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, среда 19:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
20 тур
1 ноября, четверг 18:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
24 тур
15 сентября, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:1 Гомель
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Динамо-Брест 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Гомель
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 1:2 Гомель
4 тур
15 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Динамо-Брест
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 3:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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