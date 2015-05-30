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БАТЭ - Минск

30.05.2015, Суббота, 19:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 8 тур БАТЭ - Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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