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Динамо-Брест - Слуцк

23.05.2015, Суббота, 17:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 7 тур Динамо-Брест - Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
28 тур
25 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Слуцк
23 тур
13 сентября, суббота 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
13 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
6 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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