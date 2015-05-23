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Минск - Неман

23.05.2015, Суббота, 17:00 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 7 тур Минск - Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Минск 2:1 Неман
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Неман 2:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Минск 1:1 Неман
7 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:2 Минск
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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