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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ

20.05.2015, Среда, 19:30 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 7 тур Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
23 тур
13 сентября, суббота 20:30 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
10 июля, четверг 21:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
6 тур
4 мая, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ
25 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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