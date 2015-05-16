Неман - Торпедо-БелАЗ

|16 тур
|5 июля, суббота
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Неман
|5 тур
|26 апреля, суббота
|18:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|5 июля, суббота
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Неман
|5 тур
|26 апреля, суббота
|18:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Неман
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Неман
|21 тур
|18 августа, воскресенье
|19:15
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
|10 тур
|24 мая, пятница
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:5
|Неман
|9 тур
|7 мая, понедельник
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Неман
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Неман
|29 тур
|23 октября, суббота
|17:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|19:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|28 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Неман
|26 тур
|8 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|11 июля, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Неман
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|26
|20
|5
|1
|44:11
|+33
|65
|2.
|Динамо Мн
|26
|15
|8
|3
|36:13
|+23
|53
|3.
|Шахтер Сл
|26
|14
|7
|5
|47:27
|+20
|49
|4.
|Белшина
|26
|12
|7
|7
|39:19
|+20
|43
|5.
|Гранит
|26
|12
|6
|8
|30:32
|-2
|42
|6.
|Минск
|26
|12
|4
|10
|29:28
|+1
|40
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|26
|10
|6
|10
|31:29
|+2
|36
|8.
|Неман
|26
|8
|8
|10
|21:32
|-11
|32
|9.
|Нафтан
|26
|8
|6
|12
|34:35
|-1
|30
|10.
|Славия-Мозырь
|26
|7
|5
|14
|33:50
|-17
|26
|11.
|Слуцк
|26
|6
|7
|13
|26:30
|-4
|25
|12.
|Динамо-Брест
|26
|7
|3
|16
|23:42
|-19
|24
|13.
|Витебск
|26
|4
|9
|13
|21:47
|-26
|21
|14.
|Гомель
|26
|5
|3
|18
|22:41
|-19
|18