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Неман - Торпедо-БелАЗ

16.05.2015, Суббота, 18:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Беларусь. Высшая лига, 6 тур Неман - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
5 тур
26 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
5 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 19:15 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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