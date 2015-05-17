Гомель - Минск

|21 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Гомель
|1:0
|Минск
|10 тур
|31 мая, суббота
|18:00
|Минск
|1:2
|Гомель
|26 тур
|29 сентября, суббота
|21:15
|Минск
|1:1
|Гомель
|18 тур
|8 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|2:2
|Минск
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Минск
|1:2
|Гомель
|26 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:0
|Минск
|20 тур
|8 августа, понедельник
|17:00
|Гомель
|2:1
|Минск
|9 тур
|11 мая, среда
|00:00
|Минск
|2:1
|Гомель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|26
|20
|5
|1
|44:11
|+33
|65
|2.
|Динамо Мн
|26
|15
|8
|3
|36:13
|+23
|53
|3.
|Шахтер Сл
|26
|14
|7
|5
|47:27
|+20
|49
|4.
|Белшина
|26
|12
|7
|7
|39:19
|+20
|43
|5.
|Гранит
|26
|12
|6
|8
|30:32
|-2
|42
|6.
|Минск
|26
|12
|4
|10
|29:28
|+1
|40
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|26
|10
|6
|10
|31:29
|+2
|36
|8.
|Неман
|26
|8
|8
|10
|21:32
|-11
|32
|9.
|Нафтан
|26
|8
|6
|12
|34:35
|-1
|30
|10.
|Славия-Мозырь
|26
|7
|5
|14
|33:50
|-17
|26
|11.
|Слуцк
|26
|6
|7
|13
|26:30
|-4
|25
|12.
|Динамо-Брест
|26
|7
|3
|16
|23:42
|-19
|24
|13.
|Витебск
|26
|4
|9
|13
|21:47
|-26
|21
|14.
|Гомель
|26
|5
|3
|18
|22:41
|-19
|18