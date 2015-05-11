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Минск - Динамо

11.05.2015, Понедельник, 18:00 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 5 тур Минск - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
29 июня, воскресенье 16:00 Минск 0:2 Динамо
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Минск 1:2 Динамо
2 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 16:00 Минск 0:2 Динамо
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Динамо 1:0 Минск
3 тур
6 апреля, пятница 21:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо 3:4 Минск
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Минск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
13 тур
9 июня, среда 19:00 Минск 0:2 Динамо
2 тур
10 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
1 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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