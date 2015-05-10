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Торпедо-БелАЗ - Гомель

10.05.2015, Воскресенье, 18:30 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 5 тур Торпедо-БелАЗ - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
11 тур
6 июня, пятница 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
2 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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