Введите ваш ник на сайте

Гомель - Шахтер

04.05.2015, Понедельник, 19:30 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 4 тур Гомель - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
8 ноября, суббота 15:00 Шахтер 3:0 Гомель
25 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Шахтер 0:1 Гомель
9 тур
26 мая, понедельник 20:00 Гомель 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:3 Шахтер
26 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
...
  • Читайте нас: 